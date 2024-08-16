AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Genel Merkezden kongrede aday olmayacağını belirterek görevden affını istemişti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti’nin il ve ilçe kongre takvimi Eylül-Ekim aylarında yapılacak.Kılınçın affını istemesinin ardınfan AK Parti Genel Merkezi tarafından da geçtiğimiz hafta içinde 6 kişinin başkanlık için aday formları kabul edildi.

Keşan’dan mühendis Emre Er, Emre Er, Yakup Balcı, Nuran Uslu, Savaş Pekdemir ve Tolga Saltık İlçe Başkanlığı için başvuruda bulunmuş ve formlarını genel merkeze teslim etmişti.

AK Parti Genel Merkezi tarafından 6 isimden Nuran Uslu, Yakup Balcı ve Savaş Pekdemir dün Ankara’ya genel merkeze çağrılmıştı.

Ankara’ya giden 3 adaydan biri olan Savaş Pekdemir’in genel merkez tarafından atamasının yapıldığı ve AK Parti Keşan İlçe Başkanlığına atandığı öğrenildi.

Pekdemir’in kısa sürede yeni yönetimini de belirleyeceği kaydedildi.