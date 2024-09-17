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Ak Parti İlçe Başkanı Savaş Pekdemir program sonrası yönetim kurulu ile pazar yeri esnaf ziyareti ile çalışmalarının startını verdi.

Ak Parti Keşan İlçe Teşkilatı, ilk toplantısını Türkiye Buluşmaları Programı kapsamında Trabzon Milletvekili Vehbi Koç önderliğinde gerçekleştirdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA ) - AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, İlçe Başkanlığına atanan Savaş Pekdemir ve onaylanan yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini sunarakçalışmalarında başarılar diledi.

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