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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısına katıldı. AK Parti İlçe Belediye Başkan Adaylarının açıklandığı tanıtım toplantısında AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri, AK Parti Manisa Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı’nın 17 ilçe Belediye Başkan adayları ile AK Parti ve MHP teşkilatları birlik ve beraberlik mesajları verdi.

MANİSA (İGFA) - AK Parti Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısı Yunusemre Millet Çarşısı’nda gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekilleri, Murat Baybatur, Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyeleri Ali Uçak ve Mehmet Ödevli, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Belediye Başkan adayları, ilçe başkanları ve AK Parti ve MHP teşkilatları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı konuşma yaptı. Programda MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuşma yaparak, Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberliğine vurgu yaptılar. Cumhur İttifakı’nın birlikteliğine vurgu yapan konuşmacılar Belediye Başkan Adayı olan tüm isimlere başarılar dilediler.

“ŞEHRİMİZİ DAİMA İLERİYE TAŞIDIK”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de tanıtım toplantısında konuşma yaptı. Birlik ve beraberliğin devamını temenni ederek konuşmasına başlayan Başkan Cengiz Ergün, “Yüce Allah’ın izni ve Manisalı hemşerilerimizin destekleriyle bu güzel şehre 3 dönemdir en güzel hizmetleri ulaştırabilmenin gayretini verdik. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz Cumhur İttifakı Belediye Başkanlarımızla hep uyum içerisinde çalıştık. Hepimizin ortak gayesi güzel Manisa’mıza hizmet etmek ve Cumhur İttifakı’nın özüne uygun yerel yöneticilik örneklerini sergilemek oldu. Geldiğimiz noktada şükürler olsun ki, bunu başarıyla sağladık ve şehrimizi daima ileriye taşıdık. Bu vesileyle bugüne kadar şehrimiz için hizmet veren tüm belediye başkanı arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, kısacası Manisa için taş üstüne taş koymuş herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“MANİSA’MIZI TÜRKİYE YÜZYILINA HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ”

Manisalıların gösterdiği teveccühle 2009 yılından bu yana Manisa’ya gururla hizmet verdiklerini kaydeden Başkan Ergün, “Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hayata geçirdiğimiz dev hizmetlerimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, değerli bakanlarımız ve Cumhur İttifakı milletvekillerimizin her zaman desteğini aldık. Ben, Manisalı hemşerilerim adına kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığımız açıklandı. Adaylığı açıklanacak arkadaşlarımızla birlikte, özünde vatan, millet ve bayrak sevgisi; özünde Türkiye sevdası olan Cumhur İttifakı bünyesinde yeni zaferlere imza atmak için canla başla çalışacağız. Yüce Allah’ın izni ve milletimizin iradesiyle Manisa’mızı Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin, Manisa’mıza olan ilgilerine ve bizlere olan güvenlerine, Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı’nın zaferiyle karşılık vereceğiz” diye konuştu.

“MANİSA’YA 11 MİLYAR LİRALIK YATIRIM KAZANDIRDIK”

Cumhur İttifakı Belediye Başkanları ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Manisa’nın 35 yıldır yapılamayan imar planlarını yaptıklarını dile getiren Başkan Ergün, “Modern katı atık bertaraf tesisi ile 40 yıllık çöp sorunumuzu tarihe gömdük. Türkiye’de bir ilk olan evsel atıkların trenle taşınması projesinden, kavşaklara, rekorlar kırdığımız asfalt çalışmalarından alt ve üst yapılara, atıksu arıtma tesislerinden prestij caddelere, modern spor tesislerinden kırsal kalkınma desteklerine ve sosyal yardımlara kadar çok sayıda çalışmamız için Manisa’mıza yaklaşık 11 milyar lira yatırım kazandırdık. Yeni dönemde de aynı anlayış, aynı disiplin, aynı uyum, aynı birliktelik ve gönül bağıyla şehrimize ve hemşerilerimize en güzel hizmetleri ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

AÇIK HAVA TOPLANTISINA DAVET ETTİ

4 Şubat Pazar günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleştirilecek olan açık hava toplantısından bahseden Başkan Ergün, “14.00’de Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle açık hava toplantımızı gerçekleştireceğiz. ‘Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin’ başlığıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleyeceğimiz toplantımıza buradan hepinizi davet ediyorum. Bu duygularla birazdan adaylıkları açıklanacak değerli arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum. El ele gönül gönüle çalışarak, sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmadan Allah’ın izniyle 31 Mart’ta Büyükşehirle birlikte 17 ilçesiyle Cumhur İttifakının zafer müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye vereceğiz. Çıkmış olduğumuz bu yolda Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

KANDEMİR ADAYLARI AÇIKLADI, BAŞARILAR DİLEDİ

Aday tanıtım toplantısında son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir söz aldı. Kandemir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın karış karış hizmetiyle dokunduğu, ilçelerde belediye başkanı arkadaşlarımızın büyük bir heyecanla mücadele ettiği bir şehrimiz. İnşallah bir kere daha 31 Mart’ta milletimizin huzuruna çıkacağız. Yine büyük bir destekle Manisa’dan farklı bir ses vereceğiz. Görev alacak olan arkadaşlarımızın şehzadeler şehrine bambaşka bir heyecanla hizmet edeceklerine yürekten inanıyorum” dedi. Konuşmasının sonunda AK Parti’nin ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Kandemir, Cumhur İttifakı’nın 17 İlçe Belediye Başkan Adaylarını tek tek sahneye çağırdı. Program, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle son buldu.