AK Parti İl Başkanlığı görevine bir süre önce ataması yapılarak görevine başlayan Mehmet Uncu'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin'in ileri gelen kanat önderlerinden Mehmet Samsa beraberindeki kalabalıkla birlikte AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Uncu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberindeki kalabalıkla birlikte Ortaköy'den oluşturduğu uzun araç konvoyu eşliğinde AK Parti İl Başkanlığına gelen İş İnsanı Mehmet Samsa, Ortaköy'de ikamet eden büyük ailelerin temsilcilerinden oluşan kalabalığı İl başkanı Mehmet Uncu'ya taktim ederek, başlamış olduğu yeni görevinde başarılar diledi.

SAMSA: CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ! Yeni Dönemde AK Parti'nin daha güçlü olması için bir partili olarak üzerine düşen görevi yapacağını kaydeden İş İnsanı Samsa, "Ortaköy ve Tat bölgesi olarak tanımladığımız akrabalarımız ve gönüldaşlarımızın ileri gelenlerinin de yer aldığı dostlarımızla birlikteyiz. Ortaköy halkı her zaman Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer almıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı güç ve kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın safında ve yanında yer almaya, partimize olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Tat ailelerinin ileri gelenleri ve yüzlerce akrabamız ve gönüldaşımızla birlikte göreve yeni atanan kıymetli dostumuz, başarılı projeleri ve düzgün karekteri ile yakından tanıdığımız AK Parti Mardin il başkanlığı görevine atanan Mehmet Uncu başkanımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz. Daha güçlü bir AK Parti ile Daha güçlü bir Mardin" dedi.

UNCU: HEP BİRLİKTE MARDİN ÇALIŞACAĞIZ! Ziyarettten duyduğu memnuniyeti anlatan İl Başkanı Mehmet Uncu, 27. Dönem AK Mardin Milletvekili adayı Mehmet Samsa ve beraberindeki kalabalığa anlamlı destek ziyaretleri için teşekkür etti.

Daha güçlü AK Parti'nin Mardin'i hizmet anlamında çok daha ileri noktalara taşıyacağını kaydeden Başkan Uncu, "AK Parti insanı merkeze koyan hizmet anlayışının adresidir. Asil milletimizin desteğiyle 23 yıldır milletimize dava şuuruyla hizmet eden bir partinin çatısı altında sizleri ağırlıyor olmaktan mutluyum. Huzur ve güvenin adresi olan AK Parti'nin Mardin'de daha güçlü olması için hep birlikte elbirliğiyle üzerimize düşeni yapacağız. Göreve atandığımız günden beri bizleri biran olsun yalnız bırakmayan, ziyaretleriyle bizleri onure eden bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Tat Ailelerimize ve ileri gelenlerimize gösterdikleri teveccüh ve nazik ziyaretleri için de müteşekkirim. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Mardin için çalışacağız" dedi.