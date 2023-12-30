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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, üç kademe il ve ilçe başkanlarından oluşan heyetle Ankara temasları kapsamında AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile bir araya geldiler.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

31 Mart yerel seçimleri aday belirleme çalışmaları kapsamında Mardin'den gelen il, ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarını kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından heyet AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile bir araya geldiler.

Tüm kademeleriyle birlik ve kardeşlik duyguları içerisinde aynı çatı altında memlekete hizmet etmeyi amaçladıklarını dile getiren AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, "MKYK üyemizle, milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız, teşkilatlarımızın il ve ilçelerinde görev yapan her bir yönetim kurulu üyemizle, mahalle teşkilatlanmalarımızın tüm fertleri ve değerli gönüldaşlarımızla birlikte 31 Mart yerel seçimlerini zaferle sonuçlandırarak yolumuza devam edeceğiz."