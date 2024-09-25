Edirne'de AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, düzenlenen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında, yaklaşan kongre sürecinde Merkez İlçe Başkanlığı’na yeniden aday olmayacağını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, kongre sürecinde aday olmayacağını duyurdu. Uzun yıllar AK Parti teşkilatında çeşitli kademelerde görev yapan Makak, partisine olan bağlılığını vurgularken, bundan sonraki süreçte bir nefer olarak çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Makak, açıklamasında şunları kaydetti:

“AK Parti’nin bir üyesi olarak Mahalle Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği gibi görevlerin ardından Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttüm. Bu süreçte, özellikle belediye başkanlığı seçimlerinde teşkilatımızın tüm kademeleriyle insanüstü bir çaba sarf ettik. Belediye başkan adayımız Sayın Belgin İba ile uyumlu bir şekilde çalışarak, Edirne’mizi AK Partili bir belediyeye kavuşturmak için büyük gayret gösterdik. Ancak bu hedefe ulaşamasak da çalışmalarımız aralıksız sürdü ve bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde teşkilatımızın gösterdiği dayanışma ve özveri takdire şayandır.”

Makak, açıklamasının sonunda kongre sürecinde bayrağı devralacak yeni arkadaşına başarılar dileyerek, AK Parti’nin Edirne’deki güçlü varlığını sürdüreceğine inandığını söyledi.