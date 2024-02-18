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Bursa'da AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de yer alacak şekilde Mudanya Belediye Meclis Üyeliği'ne adaylığı için görevinden ayrıldı. Mudanya İlçe Başkanlığı görevini vekaleten sürdüren Osman Şeker asaleten atandı.BURSA (İGFA) - AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'na 16 Aralık 2021 tarihinde atanan Orhan Samast, görevini, bir süredir İlçe Başkanlığı'nı vekaleten sürdüren yönetim kurulu üyesi Osman Şeker'e devretti.

Samast, "Mudanya'da zafer için omuz omuza" diyerek yaptığı paylaşımında, "Mudanya İlçe Başkanlığı'nı çok değerli büyüğüm Osman Şeker ağabeyimize devretmiş bulunmaktayım. Görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde de Cumhurbaşkanımızın izinde Mudanya'mız için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.