Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hem şehrimizi hem ülkemizi çok daha parlak ufuklara taşımak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Şehrimizi 31 Mart seçimleriyle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmaya hazırız, kararlıyız.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Emre Çalışkan ve Süleyman Özgün, partisinin İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Özkaya ile birlikte ziyaretlerini sürdürdü. Emek Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’nde esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Savran, vyeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini anlatarak vatandaşların sorularını cevaplandırdı.

Savran, “Tüm Nevşehirli hemşehrilerimizle birlikte şehrimizi daha güzel yarınlara hazırlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman bizlerle omuz omuza veren, gönül birlikteliği sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kapı kapı dolaşarak davamızı anlatmaya ve Nevşehir’de en yüksek oyu almaya gayret edece