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Belediye başkanlığı görevi süresince Nevşehir halkının hayatına dokunan hizmetleriyle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, ‘Sosyal Market’ projesini duyurdu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi aileler arasında güvenli bir köprü olacaklarını kaydetti. Yeni dönemde, ihtiyaç sahibi aileler için ‘Sosyal Market’ kuracaklarını belirten Savran, bu ailelere alışverişlerinde kullanabilmeleri için ‘Sosyal Kart’ dağıtılacağını ve bu kartlara ailelerin İhtiyaç durumuna ve hanedeki kişi sayısına göre kredi yükleneceğini açıkladı.

Yüklenecek olan kredi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların giyimden gıdaya, temizlikten ev tekstiline kadar tüm gereksinimlerini buradan giderme imkânı bulacaklarını belirten Savran,” Hep yakınınızda, hep yanı başınızda olacağız. Hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında bir köprü olacak, tanımlayacağımız sosyal kart ile onların gıda, temizlik, giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını biz karşılayacağız.” dedi.