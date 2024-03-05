Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak, Bursa Mühendis ve Mimar İşinsanları Derneği’nde iş dünyasına seslendi. "Göreve geldiğimiz taktirde öncelikle yönetim anlayışı değişecek. Düşünce devrimi yapacağız” diyen Çolak, Nilüfer ilçesinde hayata geçirmeyi amaçladığı projeler hakkında bilgi verdi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, Bursa Mühendis ve Mimar İşinsanları Derneği (BUMİAD)’nin konuğu oldu. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan AK Parti Milletvekili Kılıç, sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çekti.

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Çolak ise yaptığı konuşmada; "Göreve geldiğimiz taktirde öncelikle yönetim anlayışı değişecek. Düşünce devrimi yapacağız. Türkiye’miz için yüreğimizdeki tükenmeyen sevdamızın kılavuzluğuyla Nilüferi halkımızla birlikte inşa etmek için yola çıktık” diye konuştu.

Nilüfer’de hizmet ve eser siyasetinden taviz verilmeyen, teknolojik ve dijital yaklaşımlardan yararlanarak yenilikçi ve öncü uygulamaları hayata geçirmeye hazır olduklarını ifade eden Çolak, ilçenin altyapısı ve ekonomisine yönelik açıklamalarda bulundu. Çolak; “Bursa büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşüldü. 40 kilometrelik Minteks Hasanağa bağlantı yolunu yapacağız. İş dünyanın ihtiyacı olan sanayi alanları oluşturmak amacıyla sanayi onaylı parsel üreteceğiz. Planlama belediyeler vatandaşın önünde koşmalıdır” dedi.