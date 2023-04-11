AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, partinin Teşkilat Başkanlığı tarafından görevden alındı. Başkanlık, göreve Selman Altaş'ın atandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, 28. Döneme ilişkin aday listelerinin açıklanması sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Tomakin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, “Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor” diyerek çağrıda bulunmuş ve paylaşımlarında Erdoğan'ı da etiketlemişti.

https://twitter.com/halittomakin/status/1645545915498000384

Tomakin, “Ordu halkı, aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor” diyerek milletvekili aday listesini eleştirmiş, seçim akşamı yaşanabilecek riskleri “üstlenmek istemediğini” ifade ederek, Erdoğan’ın kendilerini duymasını aksi takdirde 'istifanın eşiğinde' olduğunu belirtmişti.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı yaptığı paylaşımda, Ordu İl Başkanı'nın görevden alınarak yerine Selman Altaş'ın atandığını duyurdu.