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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Ekrem Cıllı ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Şerif Eroğlu, Cumhur İttifakı birlikteliğinin gücü ile Büyükşehir'de Cengiz Ergün'ü yeniden; ilçede de Ekrem Cıllı'yı Saruhanlı Belediye Başkanı yapmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Başkan Cengiz Ergün de kendilerini çiçekle karşılayan AK Parti teşkilatına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Ekrem Cıllı ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Çiçekle karşılanan Başkan Ergün ve Başkan Adayı Cıllı'ya; MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP KAÇEP Başkanı Didem Anat, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Jale Aslan, Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarları eşlik etti.

EROĞLU ÇALIŞMALARI AKTARDI Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Şerif Eroğlu, Cumhur İttifakının 31 Mart seçimlerinde başarılı olması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Eroğlu, Cumhur İttifakının birlikteliğinin gücü ile Saruhanlı'da Ekrem Cıllı'yı, Büyükşehir Belediyesinde de Başkan Cengiz Ergün'ü yeniden kazanması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

BAŞKAN ERGÜN, 'CUMHUR İTTİFAKININ ZAFERİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ' Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün de ziyarette yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin olurları ile yeniden aday gösterildi. Saruhanlı da Ekrem Cıllı kardeşimiz aday gösterildi. Ben öncelikle bizleri Cumhur İttifakının adayı olarak gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 31 Mart tarihinde de Cumhur İttifakının Zaferini Saruhanlı'da ve Büyükşehir'de kazanarak, güzel haberleri değerli Genel Başkanlarımıza vereceğiz. AK Parti ve MHP teşkilatları olarak sizlere de sahadaki çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.