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AK Parti, yerel seçimlere yönelik Seçim Beyannamesi'ni bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıtacak. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

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