AK Parti, yerel seçimlere yönelik Seçim Beyannamesi'ni bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıtacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
AK Parti Kongre Merkezi'nde saat 12.00'de yapılacak programda Seçim Beyannamesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
8 başlıktan oluşan beyannamenin ana temasını 'Gerçek belediyecilik' oluşturuyor.