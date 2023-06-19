AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, yüksek kiralarla ilgili şikayetler ve asgari ücrete dair önemli mesajlar verdi, AYM'nin HDP kararıyla ilgili soruyu yanıtladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Vatandaşlarımızın kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadelemizi ivmesini artırıp etkisini genişleterek devam ettireceğiz" dedi.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1670794735026417665

Yerel seçimlere dönük hazırlıklar başladı. Siyaset kesintisiz yapılan bir iştir. Vatandaşa hizmete ara verilemez. Yerel seçimlere giderken kendimizi daha iyi anlatmak, yerel seçim sürecine kadar öngördüğümüz temasları yerine getirmek için kuvvetli şekilde temasları sürdüreceğiz. Oyumuzun arttığı azaldığı, güçlü olduğumuz, olamadığımız yerler bağlamında vatandaşımızın bizden beklentilerini tespit etmeye çalışarak değerlendirmeleri yapıyoruz.

"KİRALARLA İLGİLİ ŞİKAYETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Enflasyonla ilgili hayat pahalılığı ile ilgili sıkıntıları, Rusya-Ukrayna kaynaklı sıkıntıları gidermek için seçimden sonra mücadeleyi sürdüreceğiz demiştik. Vatandaşlarımızın kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadelemizi ivmesini artırıp etkisini genişleterek devam ettireceğiz. Enflasyonun tek haneye inmesi konusunda yeni hükümetimiz Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak politikaları hayata geçirmeye devam edecektir.

Çelik, asgari ücretle ilgili soruya da, "Saygı göstermemiz gerekiyor, asgari ücret toplantısından sonra 3. kez toplanacağız dediler. O toplantıdan çıkacak karara göre tarih de ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızın önüne geldiğinde açıklanacaktır. Bu toplantıda asgari ücret gündeme gelmedi" yanıtını verdi.