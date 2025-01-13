AK Parti MYK toplantısı sonrasında gündemi değerlendiren Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörle mücadeledeki kararlılığın süreceğine vurgu yaparak, "Terörü ülke gündeminden çıkarmalıyız" mesajını verdiANKARA (İGFA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Parti Genel Merkezi’nde toplandı.

Saat 16.25’te başlayan toplantı sonrasında Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kameralar karşısına geçerek gündemi değerlendirdi.

Terörle mücadeledeki kararlılığın süreceğini vurgulayan Sözcü Çelik, terörü ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini kaydetti. "Devlet Bahçeli güçlü bir inisiyatif ortaya koydu" diyen Çelik, "Terör konusunda kırmızı çizgimiz açık. Teröristlerle müzakere asla söz konusu değildir. Terör demokrasimiz için bir tehdittir" diye konuştu.

Bu arada Gazze'ye insani yardımların sürmesi gerektiğini ifade eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ateşkesin sağlanması adına işletilen süreci yakından izlediklerini sözlerine ekledi.