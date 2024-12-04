AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme iliskin açıklamalarda bulunuyor.ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yayınlanan aıklamalarda satırbaşları :
'Başka ülkelere söyleyeceği sözler Türkiye Cumhuriyeti'ne söyleniyor. Biz süreci yakından takip ediyoruz. '
Tel Rıfat ve Menbiç'ten terör örgütünün çıkarılması konudaki sözler yerine getirilmedi.Bu terör örgütlerinin varlığı Türkiye'nin güvenliğine tehdittir. Verilen sözler tutulmadı.
Türkiye sınırından itibaren Suriye'ye doğru 30 km derinlikte terör örgütü görmek istemiyoruz
Muhataplara 'Terör tehdidiyle mücadele düecek mesajı verildi.
Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Sayın @omerrcelik basın toplantısı düzenliyor… https://t.co/Q6IzHSSar1 — AK Parti (@Akparti) December 4, 2024