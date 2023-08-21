AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Lokman Ertürk ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Düzce’ye geldi.DÜZCE (İGFA) - İlk olarak Düzce Belediye Başkan Faruk Özlü ile makamında bir araya gelen Yılmaz ve Ertürk’e, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile parti teşkilatlarının çeşitli kademelerinde görev yapan parti yöneticileri eşlik etti.

Ardından meclis toplantı salonuna geçen heyet, Faruk Özlü’nün ‘Akıllı Yönetim, Akılla Yönetim’ başlığı altında yine Özlü tarafından belediyeciliğin 10 esası üzerinden hazırlanan 100 projeye dair 4 yıllık süreçte yapılan çalışmaların sunumunu izledi.

İstişarelerde bulunmak için beraberindeki heyet ile Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezine geçen Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz burada yaptığı açıklamada, Düzce’yi çok güzel bulduğunu ve mutlu ayrılacağını ifade ederek, “Ben, deprem öncesini, sonrasını da biliyorum Düzce’nin. Bu kısa süre içerisinde Faruk Başkanımız çok güzel hizmetler başlattı. Çok güzel hamleleri sürdürüyor. Tamamlamak üzere oldukları var. İnşallah önümüzdeki günlerde onların açılışlarını da yaparız. Faruk başkanımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret hatıra fotoğrafı ile noktalandı.