AK Parti İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan İl Başkanı Dr. Şahin Talus “Milletin partisi olmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.KOCAELİ (İGFA) - AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Antikkapı Restoran’da gerçekleştirildi. Yerel seçimlerin ardından partililerin bir araya geldiği bayramlaşma programına ilgi bir hayli yoğun olurken AK Parti adeta salona sığmadı. Coşkulu geçen bayramlaşma programında partililer birlik ve beraberlik mesajları verdi.

PROTOKOL AKIN ETTİ

Bayramlaşma törenine AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Büyükşehir eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, MKYK üyesi İlyas Şeker, ilçe belediye başkanları, eski il başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

“MİLLETİN PARTİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Teşkilatların bayramını kutlayan AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus “Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. AK Parti, milletin sinesinde doğmuş ve milletiyle var olmuş siyasi bir hareket, kutlu bir davanın temsilcisidir. Milletin partisi olmaya devam edeceğiz. Bütün hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.