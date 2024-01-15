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AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını da 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak toplantıda açıklanacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - 14 Ocak'ta açıklanması beklenen AK Parti adaylarının şehitler dolayısıyla ertelenen Ankara programı için tanıtım tarihi belli oldu.

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