AK Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre maratonu bugün yapılan 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlanıyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkan Erdoğan, AK Parti'nin pazarlık masalarında kurulmadığını ifade ederek, gönülleri fethettikleri için 22 yıldır Türkiye'nin kaptan köşkünde olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - 7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'de bugün büyük kongre Ankara Spor Salonu'nda düzenleniyor.

Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanacak.

AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtıldığı kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden, hem de bayrağı devralanlardan her zamankinden daha çok, daha azimli, daha gayretli, daha verimli çalışmalar beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere sesleniyor.

AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi #AdındaAKhttps://t.co/HYB1G0MSWN — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 23, 2025

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana 24 yıldır kendini sürekli yenilemeyi, geliştirmeyi, yükseltmeyi başaran bir siyasi teşekkül olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gücüyle bölgesinde ve dünyada lider konumda olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin pazarlık masalarında kurulmadığını ifade eden Erdoğan, "Hanelerden önce gönüllere girdiğimiz tek tek gönülleri fethettiğimiz için 22 yıldır Türkiye'nin kaptan köşkündeyiz" dedi.

Bu arada 75 asil, 35 yedek MKYK üyesinin belirleneceği kongrede ayrıca 15 kişilik Merkez Disiplin Kurulu, 3 kişilik Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ve 5 kişilik Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için de seçim yapılacak.