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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için adaylarını titizlikle belirlemek üzere kolları sıvayan AK Parti, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında belediye başkan adaylarını oluşturduğu 'Aday Tespit Komisyonu' süzgecinden geçirecek. Adaylar, Ocak ayının sonuna kadar peyderpey kamuoyuna duyurulacak.ANKARA (İGFA) - AK Parti, bu dönem katılacağı 5. Mahalli İdareler Seçimleri'nden de birinci parti olarak çıkmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, genel merkezde aday tespit komisyonu oluşturulduğu öğrenildi.

TRT Haber'in aktardığı habere göre komisyonun ilk toplantısını bugün yapması beklenirken, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da komisyonda yer aldığı kaydedildi.

ADAYLAR TİTİZLİKLE BELİRLENECEK

Komisyonun tüm belediye başkan adaylarının ilan edilmesi sürecine kadar mesaisini sürdüreceği; çalışmalarında temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını titizlikle değerlendireceği ve ayrıca, partinin teşkilat başkanlığı ile ilgili şehrin milletvekillerinin görüşlerinin de alınacağı belirtildi.

Bu süreçte belirlenecek büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adaylarının Ocak ayının sonuna kadar peyderpey kamuoyuna duyurulması bekleniyor.