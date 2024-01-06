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AK Parti kulislerinde hareketli saatler yaşanıyor. AK Parti teşkilatlarından alınan bilgilere göre AK Parti'nin İstanbul ve Bursa adayları belli oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye uzun süredir yerel seçim gündemi ile meşgul oluyor. Hangi şehirden kimin aday gösterileceği ise merak konusu. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda AK Parti'nin bazı adaylarını kamuoyuna duyuracak.

BURSA'DA AKTAŞ İLE DEVAM

AK Parti teşkilatlarından edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Merkezi'nden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için aranan isim mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş oldu. Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın düzenlenecek toplantıda Bursa için Alinur Aktaş'ın adaylığını ilan edeceğini kaydetti.

İSTANBUL'A YENİ NEFES

Ankara kulislerinde uzun zamandır AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için birçok isim konuşuluyordu. Bu isimlerden en çok öne çıkanlar ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olarak göze çarpıyordu.

AK Parti teşkilatlarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için açıklayacağı isim de halihazırda AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Murat Kurum oldu.