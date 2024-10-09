AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Bursa'da üç ilçe başkanlığına yapılan atamaları duyurdu. Yeni ilçe başkanları Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'yı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - AK Parti Teşkilat Başkanlığı, olağan genel kurul sürecine gidildiği süreçte AK Parti'nin Bursa'da Mudanya, Gürsu ve Harmancık ilçelerinde yeni başkan atamaları yapıldığını açıkladı.

Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, yeni ilçe başkanlarına görevlendirme yazılarını takdim ederek, eski başkanlara göstermiş oldukları özverili çalışmalardan ve gayretlerden ötürü teşekkür etti, yeni görevlendirilen ilçe başkanlarına da başarılar diledi. Daha sonra yeni ilçe başkanları Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Genel Merkez'de Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'yı ziyaret etti.

Buna göre Mudanya'da Osman Şeker'in yerine Arif Bayrak, Gürsu'da Erkan Şekeroğlu'nun yerine Selçuk Karaduman, Harmancık'ta ise Hasan Hüseyin Temel'in yerine Hülya Gedik Çelik atandı.