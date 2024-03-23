AK Parti'nin Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.ERZURUM (İGFA) - Erzurum’un Horasan İlçesinde AK Parti tarafından belediye başkan adayı olarak gösterilen Recep Karataş dün akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Tekme tokatlı saldırının ardıdan olay yerine gelen polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşinin açılmasının ardından kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında “Seçim çalışmaları esnasında, Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karataş'a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükûnete davet ediyorum.” dedi.