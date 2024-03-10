Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde görev yapan muhtarlarla kahvaltılı programda buluştu.BURSA (İGFA) - AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, Nilüferli muhtarlarla olan buluşmasında halkla devlet arasında köprü vazifesi gören, kamu izmetini mahallelere hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında öncü görev üstlenen muhtarların, demokrasinin vazgeçilmezleri olduğunu söyledi.

31 Mart sabahı kurulacak sandıklarda başta muhtar olmak üzere yerel yöneticilerinin seçileceğine dikkat çeken Çolak; “Bende Cumhur İttifakı AK Parti’den Nilüfer Belediye Başkan Adayı olarak karşınızdayım. Bu yola ‘Değiştir Nilüfer’ diye başladık. Bu bir milattır, bundan sonra bu işin adı değişimdir, gelecektir, gelişmedir” diye konuştu.

Mahallerinin sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik hangi adımları atılacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak; “Mahal sakinlerimiz, yeni okul binaları istiyor. Bu taleplere cevap verebilmek için mahallerimizin okul ihtiyaçlarını karşılayacak arsa üretimine hız vereceğiz. Mili Eğitim Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak adımlar atacak, yeni okul binalarını ilçemize kazandıracağız” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ̈ BERABERİNDE GETİRECEĞİZ”

Mahallelerin büyük bölümünün altyapı, ulaşım, aydınlatma, çevre düzenleme ve yeşil alanlarla ilgili şikayetleri oldukça fazla olduğunu ifade eden Çolak, “Altyapı, ulaşım ve çevre sorunlarına çözüm üretirken diğer yandan yerinde, planlı, her türlü̈ imkânı sunan ve değer yaratan kentsel dönüşümü̈ beraberinde getireceğiz” ifadesini kullandı.

Mahallelerin altyapısını yenilerken ya da inşa ederken insana, doğaya ve çevreye saygıyı esas alacağını belirten Çolak, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Mevcut altyapı sorunlarının çözümünde ya da yeni altyapı inşalarında geçici çözümlerden uzak duracağız, uzun vadeli planlar yapıp uygulayacağız. Kolay, hızlı, konforlu ve ucuz ulaşım

için veriye dayalı mastar planlar oluşturacağız. İvedilikle; yapılmış ancak atıl kalmış tüm parklar yeniden revize edileceğiz. Bu parkların altyapı, ulaşım, aydınlatılma ve güvenlik sorunlarını

çözeceğiz. Bu şikayetlerin temelinde 25 yıldır rant peşinde koşan CHP zihniyeti var. İlgili kurumlarla yapacağımız çalışmalarda İlçemizde kentsel dönüşüm hamlesini başlatacağız. Kentsel

dönüşüm uygulamalarında hak temelli, yerinde dönüşüm modelini benimseyeceğiz. Hak sahiplerini asla mağdur etmeyeceğiz. Halkımızı mahallelerinden koparmayacağız”.