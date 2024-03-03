Bursa'nın Mudanya ilçesinde AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, kurumlar ve vatandaşlarla barışık şekilde çalışarak sorunları birlikte çözeceklerinin sözünü verdi.BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Sadi Saydam başkanlığındaki Güzelyalı Su Ürünleri Kooperatifi'ne yaptığı ziyarette 'dostluk' vurgusu ile 'çözüm' mesajı verdi.

Mudanya'nın sorunlarını tespit ettiklerini söyleyen Gökhan Dinçer, sorunların belli olduğunu belirterek, "Sorun varsa çözüm de var. Çözümü isteyecek ve çözümün peşinde koşacak insanlara ihtiyaç var biz de geldik. Sorunların peşinde koşup çözüm üreteceğiz. Kurumlarla ve vatandaşla barışık herkesin belediyesi olacağız. Merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yatırımları getireceğiz" dedi.

Eksik kalan meseleleri çözmek için çaba harcayacaklarını belirten Dinçer, "En önemli mesele dostluk ortamının, abi kardeş ortamının devam etmesi. Sizleri büyüğüm olarak görüyorum, siz de beni kardeşiniz olarak görün. 24 saat telefonumuz açık olacak her türlü konuda emrinizde koşacağız. Dün de öyleydik, yarın da öyle koşacağız. En kıymetli şey dostluk. Marina ile ilgili çalışma yapıyoruz. Sizlerinde önerileriyle daha güzelini yapacağız" diye konuştu.