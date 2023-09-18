AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, 36. Ahilik Haftası münasebetiyle Balıkesir Küçük Sanayi Sitesindeki esnafları ziyaret ederek, Ahlik Haftalarını kutladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir ticaretinin ve sanayisinin kalbi noktalarından olan Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnafları işyerlerinde ziyaret eden Milletvekili Mustafa Canbey, alın teriyle ekmeğini kazanan esnaflara ve çalışanlara “hayırlı ve bereketli işler” temennisinde bulundu, Ahilik Haftalarını kutladı.

Bir otomotiv firmasını ziyaret eden Milletvekili Dr. Mustafa Canbey burada açıklamalarda bulundu.

Canbey; “Ahi Evran’ın 32 başlık altında sınıflandırdığı Ahilik Teşkilatı, asırlarca Anadolu topraklarında ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği olmuştur. Ecdadın miras bıraktığı bu köklü kurumla ne kadar çok iftihar etsek azdır. Zamana yenik düşmeyen, rengi solmayan, değerinden bir şey kaybetmeyen ahilik, bugünün dünyasının ihtiyaçlarına da derman olacak düsturlarıyla en kıymetli hazinelerimizden biridir. Sahip çıkmalıyız. AK Parti olarak bizler de bu kıymetli hazinemizin gelecek kuşaklara aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle ebediyete irtihal eden ahilerimizi, esnaf ve sanatkârlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Tüm esnaflarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum.” dedi.

ESNAFIMIZ, MİLLETİMİZİN EMANETİ, BU GÜNÜMÜZÜN VE YARINIMIZIN MANEVİ TEMİNATIDIR

Esnafların sadece alan, satan, ticaret yapan, varlığı icra ettiği meslekten ibaret biri olmadığını söyleyen Dr. Mustafa Canbey; “Esnaf aynı zamanda o muhitin gözü, kulağı, sesi, vicdanı, hamisi, yol göstericisidir. Ülkemizin ve şehrimizin gelişmesinin, büyümesinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru adım adım yol almasının kökleri esnaf çalışkanlığına ve ahlakına uzanır. Bu nedenle esnafımızı, milletimizin emaneti, bu günümüzün ve yarınımızın manevi teminatı olarak görüyoruz. Her daim yanlarındayız. Fırsat buldukça esnaflarımızı ziyaret ediyor, talep ve sıkıntılarını dinliyoruz. Çözümü için ilgili kurumlarla görüşüyoruz. Balıkesir’imiz, aziz hemşehrilerimiz için durmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.