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31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman oldu. Yaman, Ankara dönüşü Bilecik'te miting havasında karşılandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te AK Parti’den 12 aday adayı Belediye başkanlığı için başvuruda bulunurken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Bilecik için Belediye Başkan adayının Mustafa Yaman olduğunu açıkladı.

Ankara dönüşü AK Parti İl Başkanlığı önünde miting havasında çok sayıda partili tarafından karşılanan Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman ve Bilecik Milletvekili Halil Eldemir partililere seslendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan 56 yaşındaki Mustafa Yaman, üç dönemdir Bayırköy Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.