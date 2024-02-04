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Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar, İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez, Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Salman Yumuşak, Yayladağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçın, Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak, Arsuz Belediye Başkan adayı Değer Tultak, Kırıkhan Belediye Başkan adayı Ömer Erdal Çelik, Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı, Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan, Payas Belediye Başkan adayı Bekir Altan, Defne Belediye Başkan adayı Gökhan Köse ile MHP adayının desteklendiği ilçelerden Kumlu Belediye Başkan adayı Mehmet Deli, Dörtyol Belediye Başkan adayı Ömer Oğuz Uçar, Belen Belediye Başkan adayı İbrahim Gül ve Erzin Belediye Başkan adayı Erhan Akı, tek tek sahneye çağrıldı.

Erdoğan, konuşmasının ardından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. HATAY (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

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