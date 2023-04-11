Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı başladı.

Yoğun sevgi gösterileri arasında salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, partilileri platformdan selamladı.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına atıfta bulunularak 23 başlık yer alırken, beyannamenin ana temasında 'Türkiye Yüzyılı' işleniyor.

Cumhur İttifakı temsilcilerini, AK Parti milletvekili adayları ve basın mensuplarını selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu karşımdaki tabloyu, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakmakta olduğumuz bir dönemde, Türkiye Yüzyılının muştusu olarak görüyorum" dedi.

https://youtu.be/5yFh19iha1A

DOĞRU ADIMLARLA YOLA DEVAM EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğru adımlarla yola devam ettiklerini belirterek, "1950'deki inanç ve iradeyle bir kez daha 'Yeter söz milletindir' demek, 'Yeter söz de, karar da, gelecek de milletindir demek için bir aradayız" dedi.

Bugüne kadar girdiği seçim dönemlerine yönelik kampanyaları ve sloganları anımsatan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı yürüyüşünü 'Yarın değil hemen şimdi' diyerek başlatmak için bugün burada olduklarını söyledi.