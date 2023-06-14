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Meclis Başkanvekilliği'ne ise Adalet eski bakanı Bekir Bozdağ getirildi.

Milletvekili olan eski bakanlardan 3'ü hariç tümü komisyonlarda görev alırken, eski bakanlardan Süleyman Soylu İçişleri, Hulusi Akar Milli Savunma, Fuat Oktay da Dışişleri Komisyonu'nda çalışacağı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre AK Parti'nin İdare Amirliği'ne; İbrahim Eyüpoğlu, Hasan Turan ve Alpay Özalan getirildi.

AK Parti grubu, Meclis Başkanlık Divanı ve komisyon üyelerini belirlemek için basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda Meclis Başkan Vekilliğine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ getirildi. ANKARA (İGFA) - Basına kapalı gerçekleşen AK Parti'nin grup toplantısında Başkanlık Divanı üyeleri de belirlendi.

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