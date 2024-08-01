Türkiye’de Deprem Erken Uyarı Sistemi’nin Kurulumu ve Vatandaşa Sinyal Verilmesi Projesi, Akademik Danışma ve İstişare Kurulu Üsküdar Üniversitesi’nde toplandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de Deprem Erken Uyarı Sistemi’nin Kurulumu ve Vatandaşa Sinyal Verilmesi Projesi, Akademik Danışma ve İstişare Kurulu’nun 2. toplantısı Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Senato Salonunda gerçekleştirildi.

Aralarında Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, Öğr. Gör. Akbey Elçi’nin de yer aldığı 10 üniversitenin akademisyenlerinden oluşan Akademik Danışma ve İstişare Kurulu, deprem erken uyarı sisteminin halka nasıl verileceği için toplandı.

Toplantı, Akademik Danışma Kurulu Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Şerif Barış, başkanlığında gerçekleştirildi.

DOÇ. DR. ÖZAY: “PROJE YAPMAYI GÖNÜLDEN SEVİYORUZ”

Toplantının açılışında konuşan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi, ARGE ve Yenilik Politikaları Direktörü Doç. Dr. Müge Ensari Özay, “Proje yapmayı gönülden seviyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda projeler yapmak bizim alanımız. Onun dışında üniversitemizde çok farklı alanlarda sağlıktan mühendisliğe kadar çok fazla sayıda yürüyen projemiz var.” dedi.

Doç. Dr. Müge Ensari Özay, Türkiye’de Deprem Erken Uyarı Sistemi’nin Kurulumu ve Vatandaşa Sinyal Verilmesi Projesi’nin ülkemiz için son derece önemli olan bir proje olduğunu ifade etti.

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan da “Birlikte olmak beni gururlandırıyor. Başarılara beraberce erişeceğiz. Umarım projelerin bir başlangıcı olur bu. Önemli olan depreme önceden hazırlıklı olmak. Bu projenin faydalı olacağına inanıyorum.” dedi.

Danışma Kurulu Sekreteri ve Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümünden Öğretim Görevlisi Süleyman Çeven de yaptığı sunumla önümüzdeki döneme ilişkin yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

EDIS, FABRİKALARDA VE AVM’LERDE TAM BİR DEPREM SİMÜLASYONU OLARAK TEST EDİLECEK

Toplantıda, Akademik Danışma Kurulu’nun İtalya, Meksika, Japonya, ABD ve Tayvan gibi ülkelere yapacağı ziyaretler ele alındı. Dünyada sadece 5 ülke tarafından kullanıldığı aktarılan deprem erken uyarı sisteminin, Türkiye’de de EDIS’in oluşturulmasından sonra fabrikalarda ve AVM’lerde tam bir deprem simülasyonu olarak test edilmesi konusu ele alındı.

EDIS uygulamasının kurul üyelerinin kullanımına sunulması konusunun da konuşulduğu toplantıda, özellikle deprem bölgesi ve deprem riski yüksek olan illerde deprem erken uyarı sistemlerinin vatandaş üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla bir anket çalışmasının başlatılacağı konusuna da dikkat çekildi.

Toplantıda kuruldan vefatı nedeniyle ayrılan Doç. Dr. Doğan Kalafat hocanın yerine Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden bir hocanın davet edilmesi yönünde görüş birliğine varılırken, deprem erken uyarı sistemi mevzuatlarının araştırılması ile ilgili Akademik Danışma Kurulu’na Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tekin Memiş’in dahil edildiği de açıklandı.

MOBİL UYGULAMALAR SAYESİNDE HANGİ TÜR AFETTE NASIL DAVRANILMASI GEREKTİĞİ ÖĞRENİLMELİ

Akademik Danışma Kurulu Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Şerif Barış mobil uygulamalar sayesinde hangi tür afette nasıl davranılması gerektiğinin öğrenilmesi ve bu sistemin, İstanbul'daki yeraltı geçitleri ve tüm AVM'lere uygulanması gerektiğini dile getirdi.

KİŞİLERİN 15 SANİYEDE 1 KONUMUNU TAKİP EDİYOR

10 üniversiteden akademik danışma bilim kurulu ve istişare kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda, EDIS Afet ve Deprem Sistemleri A.Ş. CEO’su Ali Emre Erişen de uygulamanın merkez üssüne bağlı olarak depremi, etkilenecek bölgeye 117 saniyeye kadar önceden bildirebileceğini belirterek, "EDIS, hayat kurtaran haberci" dedi.

Ali Emre Erişen, EDIS’in depremi yarım saniye gibi bir sürede algılayıp sinyal göndererek dünyada bir ilki gerçekleştirdiğine işaret ederek, sistemin izin veren kişilerin 15 saniyede 1 konumunu takip ettiğini ifade etti. Erişen, bunu