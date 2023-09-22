Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tıbbi ve aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edildiği Türkiye'nin en büyük Distilasyon Merkezini ziyaret eden akademisyenler, tesislere hayran kaldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlenen ‘’12. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” ve “Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler” kongrelerine katılan doktor ve akademisyenlerden oluşan heyet, Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezini ziyaret etti. Tesislere tam not veren heyet, başarılı çalışmalarından dolayı Büyükşehir’i tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesince 2020 yılında hayata geçirilen, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) ile katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyinin artırılması ve tarımsal kalkınmaya destek sağlanması hedefleniyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, hasadı yapılan biberiye, tıbbi nane ve melisadan (oğul otu) oluşan tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağlar kozmetik, ilaç ve takviye gıda sektöründe kullanılıyor. Türkiye’nin konusunda uzman doktor ve akademisyenlerden oluşan heyet, Büyükşehir Sekapark A.Ş.’nin işlettiği distilasyon merkezini ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve Sekapark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Habip Aşı’nın eşlik ettiği ziyarette şirketin Tarımsal Hizmetler Müdürü Hakan Kutal yapılan işlemlerle ilgili katılımcılara teknik bilgi aktardı.

AYDINLIK: EN ÖNEMLİ KIRSAL KALKINMA HAMLESİ

Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde başlatılan ve kentin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP doğrultusunda yetiştirilen aromatik bitkilerin, Başiskele ilçesinde Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezinde işlendiğini söyledi. Su buharı yöntemi ile katma değeri yüksek tarım ürünlerinden elde edilen uçucu yağların ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanıldığını belirten Aydınlık, tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinin AR-GE ve deneme üretimi çalışmalarının yapıldığı tesisin aynı zamanda çiftçi eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

TESİSLERE HAYRAN KALDILAR

Tesisleri gezen heyet, Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezinin, ülkenin önemli bir açığını kapattığını, Kocaeli ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan çalışmaların Türkiye’ye örnek olması gerektiğine işaret ederek, projeye tam not verdi.