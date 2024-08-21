Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın'dan suç oranlarındaki düşüşe ve uyuşturucu ile mücadeleye dair açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Edirne'de 2023 ve 2024 yıllarının ilk yedi aylık döneminde yaşanan suç oranlarındaki düşüş, kamuoyunun dikkatini çekti. Özellikle iş yeri ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı gibi suçlarda önemli azalmalar yaşanması, kolluk kuvvetlerinin başarılı çalışmalarını ortaya koydu.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDEKİ ARTIŞ, GEÇMİŞTEKİ EKSİKLİKLERİN BİR GÖSTERGESİ"

İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, suç oranlarındaki bu olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirtti ancak dikkat çekici bir noktaya da değindi. Uyuşturucu ile mücadelede yaşanan yaklaşık %1.000’lik artışa dikkat çeken Akalın, bu durumun önceki dönemde yeterince etkin bir mücadelenin verilmediğinin net bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Akalın, "Bu kadar büyük bir artış, geçmiş dönemde denetimlerin ve önlemlerin yetersiz kaldığının açık bir işaretidir. Uyuşturucu ticareti ve kullanımının toplumu ne kadar derinden etkilediğini hepimiz biliyoruz. Bu konuda önceki dönemde gerekli adımların atılmadığını, yeterince ciddiyetle üzerine gidilmediğini üzülerek görüyoruz," dedi.

"BU DÖNEMDEKİ ETKİLİ ADIMLAR UMUT VERİCİ"

Bu dönemde atılan adımların daha etkili olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akalın, "Ancak, önceki dönemlerde yapılan hataların tekrarlanmaması için bu konuda sürdürülebilir ve kalıcı politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Uyuşturucu ile mücadele, sadece kolluk kuvvetlerinin değil, aynı zamanda siyasi iradenin de güçlü bir kararlılık göstermesi gereken bir alandır. Gelecekte bu tür sorunlarla karşılaşmamak için, geçmişteki ihmaller iyi analiz edilmelidir." şeklinde konuştu.

EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE TEŞEKKÜR

Son olarak,başta Edirne Valisi Yunus Sezer’i ve göreve geldiği günden bu yana suç oranlarının düşmesi ve özellikle uyuşturucu ile mücadelede elde edilen büyük başarılar için Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’u ve tüm emniyet teşkilatını tebrik eden Prof. Dr. Mehmet Akalın, "Bu zorlu görevde gösterdikleri kararlılık ve fedakarlık için kendilerine teşekkür ediyorum. Edirne halkının güvenliği ve huzuru için gösterilen bu çaba, bütün Edirne’nin ortak başarısıdır," diyerek sözlerini tamamladı.