Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kamp yapan takımları ziyaret eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ile Başkan Büyükkılıç, tüm sporcuları kamp için Erciyes’e davet etti. Akar, tesisin dünya klasına uygun kriterde olduğunu söylerken, Büyükkılıç ise yurt içi ve yurt dışından takımların burayı tercih ettiğini vurguladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kamp yapan takımları ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde takımlar kamplarını sürdürürken, Başkan Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Akar ve Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 2. Lig ekiplerinden Adana 01 Futbol Kulübü ile Kırşehir Futbol Kulübü arasında oynanan hazırlık maçını yerinde takip ettiler.

Hazırlık maçı öncesi ilk düdüğü Başkan Büyükkılıç çalarken, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Akar da başlama vuruşunu yaptı.

Heyet ayrıca futbol sahalarını ve soyunma odalarını da gezerek, Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenani Ayaydın ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“8 Sahamız, 1 Olimpik Yüzme Havuzumuz, Aynı Zamanda Çok Amaçlı Spor Salonumuz Var”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’in bağrında Yüksek İrtifa Merkezi’nde takımların adeta yarışa girip, kamp yaptığını vurgulayarak, “Bugün itibariyle 4 takım Kayseri’mizde kamp için bulunuyor. Şuanda Adana ve Kırşehirspor hazırlık yapıyor. 8 sahamız var, 1 olimpik yüzme havuzumuz var, aynı zamanda çok amaçlı spor salonumuz var. Otellerimiz açık, yabancı takımlar da dâhil olmak üzere 16 takım burada kamp yapmış durumda” dedi.

‘Avrupa Yerine Erciyes Yüksek İrtifa’yı Tercih Edelim’

Ayrıca yüzme, beysbol, voleybol, basket, jimnastik ile ilgili Erciyes’e yazın kampa gelen gruplardan çok verimli bir çalışma yapıldığını ve memnuniyetlerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Her şeyden önce bir doktor, hekim başkan olarak Erciyes’in bağrında, 1850-2000 metre yüksekliğinde yakışacağı, bilimsel olarak faydalı olacağı anlayışı ile yaptık, kabul gördü. Geçenlerde Fuat Çapa hocamızın anımsatmasıyla paylaşmak istiyorum, ‘Ortam çok güzel, saha güzel. Burası Avrupa’ya gitmek yerine samimi şekilde kamp yapmak isteyenler için bulunmaz değer’ dedi. Yakında da yurt dışından 4 takımla U-16 milli maçların yapılacağı bir sürecin olduğunu da paylaşıyorum” diye konuştu.

Akar’dan Büyükkılıç’a: “Ne Kadar Övünseniz Azdır”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Başkan Büyükkılıç’ı tebrik ederek sözlerine başladı. Akar, “Sizleri tebrik ediyorum, bu tesisi şehrimize kazandırmaktan dolayı ne kadar övünseniz azdır. Kayseri’miz ticarette, sanayide, eğitimde, sağlıkta büyük adımlarla büyük ilerlemeler kaydetti, kaydetmeye devam ediyor. Şehrimizin, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma, çok değerli siyasilere, bürokratlara en içten duygularla şahsım ve şehrim adına çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” ifadelerini kullandı.

Akar, tesisin dünya klasında olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şuanda içinde bulunduğumuz Erciyes Dağı’nda Yüksek İrtifa diye adlandırılan tesislerdeyiz. Gerçekten dünyada biz de çok yeri görme fırsatı bulduk, onları da değerlendirmek suretiyle şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, dünya klasında dünya seviyesinde gerçekten kriterlere çok uygun, burada bizim Kayserili olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak övüneceğimiz tesisler var. Sadece futbol değil, tüm sporların yapılabileceği, hem açık hem kapalı alanlar ve sahalar kullanılıyor. Kondisyon tesisleri, yüzme havuzları var, yakınımız da 5 yıldızlı, en gelişmiş oteller var. Sadece burası Türkiye değil, bütün dünya içindir. Bizim ne yapıp edip, ülkemize ve dünya sporuna kazandırmamız lazım. Avrupa’dan, Orta Asya’dan, Orta Doğu’dan, Balkanlardan kim varsa onların buraya yolunu açmamız lazım, bu tesislerden yararlanma imkânını sağlamamız lazım.”

“Belediye Başkanımız Doktor Olması Hasebiyle Bize Değerli Bilgilerden Yararlandırıyor”

Başkan Büyükkılıç’ın doktor olması nedeniyle kendilerini sürekli bu konuda bilgilerden yararlandırdığını söyleyen Akar, “Bu tesislerde çalışmak, sporcu olarak antrenman yapmak, spor yapmak büyük bir zevk, burada oksijen çok yoğun. Sayın belediye başkanımız doktor olması hasebiyle gelip, giderken bize değerli bilgilerden yararlandırıyor, 1850-2000 metre meselesi çok önemli, buradaki oksijen insanın kan değerlerinin de yükselmesine büyük katkı sağlıyor. Sporcularımızın da müteakiben yapacakları yoğun sportif faaliyetler için enerji toplanmasına fırsat veriyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye’deki Kulüplerimizi Buraya Davet Ediyoruz”

Milli Savunma Komisyon Başkanı Akar, Türkiye’deki kulüpleri buraya en samimi duygularla davet ederken, “Gelsinler, görsünler. Tatmin olacakları kesin, Adanalı, Kırşehirli kardeşlerimiz var. Buraya gelmesi, gitmesi çok kolay. Ülkemizin, şehrimizin çok önemli değerleri. Başta belediye başkanımız olmak üzere bu tesislerin ülkemize kazandırılmasını sağlayan herkesi en içten duygularla kutluyorum, kendilerine üstün başarıların devamını diliyorum” dedi.

“Kışın Kayak, Yazın Spor ve Kampa Bekliyoruz”

Başkan Büyükkılıç tekrar söz alarak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nden faydalanan takımları ve spor alanlarını şöyle sıraladı:

“Vanspor, Adanaspor, Osmaniyespor, Niğdespor, Ürdün U-15 milli takımı, Kıbrıs’tan bir takım olmak üzere kamp yaparken, ayrıca Danimarka, Portekiz, Romanya, Türkiye U-16 milli takımlar turnuvası, yine basketbol, beysbol, yüzme takımlarının tesislerden yararlandığını, daha önceki süreçte de Samsunspor, Konyaspor, Ankaragücü takımlarımız da kamplarını yaptılar. Süreklilik devam ediyor. Kışın kayak, yazın spor ve kampa bekliyoruz.”

Akar da bütün sporcuları Erciyes’e beklediklerini ifade ederek, konuşmasında, “Burada sporda sınır yok, başkanımızın söylediği gözden kaçmasın, beysbol diyor, onlar dahi burada antrenman, hazırlık yapıyorlar, bunun için her türlü imkân, fırsat var. Haydi, bütün sporcuları Erciyes’e bekliyoruz” sözlerini kaydetti.