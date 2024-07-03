ÖTV zammı akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden sürücülerin gündeminde yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarında beklenen artış için rakamın bugün belli olması bekleniyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Enflasyon oranlarının açıklanması benzin, motorin (mazot) ve LPG’ye ÖTV zammı gelip gelmeyeceği konusunu gündeme getirdi. Haziran ayı enflasyon oranıyla beraber, 6 aylık enflasyon farkı (TEFE-TÜFE) de belirlenecek.
4 büyükşehir için güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL-AVRUPA
BENZİN: 42.52 TL/LT
MOTORİN: 42.59 TL/LT
LPG: 21.99 TL/LT
İSTANBUL-ANADOLU
BENZİN: 42.39 TL/LT
MOTORİN: 42.49 TL/LT
LPG: 21.44 TL/LT
ANKARA
BENZİN: 43.49 TL/LT
MOTORİN: 43.56 TL/LT
LPG: 21.99 TL/LT
İZMİR
BENZİN: 43.89 TL/LT
MOTORİN: 44.03 TL/LT
LPG: 21.69 TL/LT
BURSA
BENZİN: 43.67 TL/LT
MOTORİN: 43.68 TL/LT
LPG: 21.49 TL/LT