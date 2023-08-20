OPET, sektörde bir ilki gerçekleştirerek "Masal İstasyonu" projesini hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - OPET, çocuklara yolculuklarını daha keyifli hale getirmek için özel hazırladığı "Masal İstasyonu" projesiyle akaryakıt dağıtım sektöründe yine bir ilke imza atıyor. 3-12 yaş arası çocuklar için hazırlanan bu özel platformda eğitici ve eğlendirici 159 farklı masal, zengin kategorilerle minik yolcuların beğenisine sunuluyor.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan OPET, bu proje ile araçla yapılan yolculukların hem çocuklar hem de anne-babalar için daha konforlu hale gelmesini hedefliyor. Çocuklara özel geliştirilen "Masal İstasyonu”ndaki eğitici ve eğlendirici masallar sayesinde minik yolcular daha keyifli zaman geçirebilecekler.

MASALLAR OPET MOBİL UYGULAMASI’NDA ÜCRETSİZ

3-12 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan ve toplam 159 masalın dinlenebildiği ‘Masal İstasyonu'nda aile, arkadaşlık, doğa, duygusal, eğitici, eğlenceli, hayvanlar, maceracı, merak uyandıran, müzik, tarih ve uzay kategorilerinde masallarla çocuklara zengin içerikler sunuluyor.