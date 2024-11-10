Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele edilmesi amacıyla birçok düzenleme ve çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatarak, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin devreye alınmasıyla birlikte elle plaka girişi ve bu sayede usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesinin engellenerek önemli bir adım atılacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlara otomatik iletilmesini sağlayacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) ilişkin yaptığı düzenlemeyi 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılbaşında yürürlüğe girecek UTTS zorunluluğuna yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek, akaryakıt istasyonlarının, yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesini sisteme uyumlu hale getirmesi gerektiğini kaydetti.

"Akaryakıt sektörüne yönelik yaptığımız önemli düzenlemeler ve artan saha denetimleriyle kayıt dışılığı azaltıyoruz" diyen Bakan Şimşek, tüm sektörlerde vergi kayıp ve kaçağına yol açanların takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1855559914044682394