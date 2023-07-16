Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerine getirilen ÖTV zammına sosyal medyadan tepki yağıyor.
ANKARA (İGFA) - Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Benzin ve motorine litrede yaklaşık 6 lira ÖTV zammı geldi.
Zam sonrası ÖTV zamlarının pompaya yansımasıyla birlikte sosyal medyadan çeşitli hashtaglar (heştek) yapan kullanıcıların hedefinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu.
#KontakKapat, Akaryakıtta ÖTV ve Mehmet Şimşek heştekleriyle tepkilerini dile getiren onbinlerce sosyal medya kullanıcısı, akaryakıta getirilen ÖTV zammının geri çekilmesini istedi.