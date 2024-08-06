Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçesinin Bağköy ve Hartut mahallerinin yollarını yenileyerek, yaklaşık 20 kilometre asfalt serimi yaptı.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, kentte ve ilçelerde yol açma, sathi kaplama, asfalt serimi, asfalt bakımı, asfalt yama gibi yol çalışmaları yaparak, vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi için güvenli yol ağları oluşturuyor.

Akçadağ ilçesinde hummalı bir çalışma sergileyen Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ Bağköy ve Hartut mahallelerinde asfalt serimi, bakımı ve onarımı gibi yol çalışmalarını gerçekleştirdi. Akçadağ Bağköy Mahallesi’nde 12,20 kilometre, Akçadağ Hartut Mahallesi’nde 7,45 kilometre asfalt bakım, onarım ve serimini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, asfalt serim çalışmalarının yanı sıra greyderli bitümlü sıcak karışım (bsk) serim çalışmaları da yaptı.