SASKİ,Söğütlü ilçesine kazandırdığı altyapı projelerinin yanı sıra Akçakamış Deresi’nde ıslah çalışmalarını tamamladı. Dere içerisinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarından memnun olan Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ve bölge halkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a ilçenin ihtiyaçlarına gösterdiği ilgiden ve Söğütlü’ye değer katan hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ilçelerin ihtiyaçlarına yönelik altyapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Söğütlü ilçesinde bir yandan altyapı yatırımları devam ederken bir yandan da Akçakamış Deresi’nde başlatılan temizlik çalışmaları yağışlar başlamadan tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Suat Dirhemci, Söğütlü Muhtarlar Dernek Başkanı Cihan Çakırsoy, bölge muhtarları ve Akçakamış mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Akçakamış Deresi’nin akışı güvenli hale geldi

İlçenin muhtelif noktalarında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Genel Müdür Turan, “İlçelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda kış aylarında beklenen yağışlarla taşma riski oluşan Akçakamış Deresi’nin ıslahı için ivedi bir şekilde harekete geçtik. Aralıksız yürüttüğümüz temizlik çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak derenin akışını güvenli hale getirdik” dedi.

Söğütlü’den hizmet teşekkürü

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ise, “Söğütlü için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin desteği, ilçemize kazandırdığı hizmetler Söğütlü’nün yarınlara hazırlanmasında önemli bir katkı sağlıyor. Bugün bölge halkı ile birlikte incelediğimiz dere ıslahı çalışmalarından herkes oldukça memnun. İlçemizde bir yandan 25 kilometrelik dev altyapı projesi devam ederken bir yandan da acil ihtiyaçlarımızın hızla karşılık bulması bizleri mutlu ediyor. İlçemiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.