Düzce Akçakoca'da bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.Berkay KILIÇ / DÜZCE (İGFA) - Akçakoca'da Dadalı Köyü mevkiinde yakıt almak için istasyona gelen 67 ADA 429 plakalı tır şoförü İrfan Ç., otomobilden inen F.Ç. adlı bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alan tır şoförü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı İrfan Ç.'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Silahlı saldırgan Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.