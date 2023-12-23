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Kocaeli İzmit Belediyesi Gülümse Kafe’de açtıkları stant ile kendi ürettikleri eriştenin tanıtımını ve satışını yapan Akçaova Kocadere Havzası Derneği, kendilerine bu imkanı sunan İzmit Belediyesine teşekkür ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, sosyal tesisleri olan Gülümse Kafelerde üretici kadınlar için de alan yaratıyor. Son olarak Akçaova Kocadere Havzası Derneği’nin üretici kadınları İzmit Belediyesi sosyal tesisi olan Gülümse Kafe Yahya Kaptan’da açtıkları stant ile eriştenin tanıtımı ve satışını gerçekleştirdi.

“İMKAN SUNDULAR”

Akçaova Kocadere Havzası Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Uslu sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İzmit Belediyesine teşekkür etti. Uslu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 19 Aralık Salı günü derneğimizin kadın üreticileri Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de ürettikleri eriştenin satış ve tadımlarını yaptılar. Bu vesileyle köylülerimizin orta yaştaki gençleri birbirleriyle karşılaşma, eski yaşanmışlıkları hatırlama ve birbirleriyle koyu bir sohbet etme olanağı yakaladılar. Bize bu imkânı sunan İzmit Belediyesine teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinlikte de beraber olmayı ümit ediyoruz