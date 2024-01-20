Tahmini Okuma Süresi: dakika

Flora ve fauna zenginliğine sahip olan ve nesli tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapan Akdağ Tabiat Parkı, Türkiye'nin 49. milli parkı olarak ilan edildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'nin Çivril ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan 14 bin 692 hektar büyüklüğündeki saha, sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri nedeniyle 29 Haziran 2000 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı onayı ile “Akdağ Tabiat Parkı" olarak belirlenmişti.

Tabiat Parkı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile milli park statüsü kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da resmi internet sitesinde yer alan habere göre, söz konusu alan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin 49. milli parkı olurken, alanın büyüklüğü de 15 bin 933 hektara çıkarıldı.

Bölgede, tabiat parkı ilan edildiği tarihten bu yana aktif doğa koruma faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu nedenle kapsadığı alanda, yaban hayatı, popülasyonu ve tür çeşitliliği önemli ölçüde artarak türlere ait habitatlar olumlu yönde gelişme gösterdi. Bununla birlikte son yıllarda gerçekleştirilen ekosistem izleme çalışmalarında da insan etkisinden uzak kalan sahadaki doğal süreçlerin sağlıklı şekilde ilerlediği tespit edildi.

Sahanın kaynak değeri olan kızıl geyiğe ait habitatlar korunara​k memeliler, yırtıcılar ve leşçiller arasında sağlıklı bir zincir geliştirildi. Milli park alanında 20 yıl öncesine oranla sayıca çok daha fazla kızıl geyik, yaban domuzu, tilki ve kurt türleri görülmeye başlandı. Park sınırları içinde yer alan ve sahanın insan ulaşımına en uzak bölgelerinden biri olan Tokalı Kanyonu'nda Türkiye'de yaşayan 4 tür olan kara akbaba, kızıl akbaba, sakallı akbaba ve küçük akbabanın yuva yaptığı tespit edildi.

Milli parkın bir diğer kaynak değerini ise Tokalı Kanyonu'nda yer alan Fındıklıdere ve Karanlıkdere vadileri boyunca varlığını sürdüren doğal yaşlı karaçam ormanları oluşturuyor. Bu bölge Denizli ve Afyonkarahisar'daki yaban hayatının en kuvvetli şekilde desteklendiği orman ekosistemi konumunda bulunuyor. Ayrıca Karanlıkdere Vadisi'nde bulunan Kurtini mağarası, mevcut karstik kayaç yapısı sayesinde oluşturmuş olduğu sarkıtlar ile alana ayrı bir değer katıyor.