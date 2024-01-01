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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla ışıklandırılan Tarihi Akdamar Adası, yepyeni bir görünme kavuştu. Güneş Enerji Sistemli(GES) ile aydınlatılan Ada, yeni görünümüyle ışık saçıyor.VAN (İGFA) - Van'da tarihi yerlerde yapılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Son olarak kentin önemli turizm noktalarından biri olan Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi ışıklandırıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve saray kilisesi olarak M.S. 915-921 tarihleri arasında inşa edilen Akdamar Kilisesi, hem mimarisi hem de süslemeleri ile dikkat çekiyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, içerisinde tarihi kilise bulunan Akdamar Adası’nda yürütülen ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde yeni görünümüne kavuşan tarihi Van Kalesi’nin ardından Güneş Enerji Sistemli(GES) ile ışıklandırılan Akdamar Adası da yeni görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

Çevre düzenlemesi yapılarak, deforme olan yolları düzeltilen Tarihi Ada, yeni imajıyla ziyaretçilerini bekliyor.