Terör soruşturması kapsamında Mersin'de gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile eş belediye başkanın da olduğu 4 belediye meclis üyesi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.ANKARA (İGFA) - Hatırlanacağı gibi 10 Ocak Cuma günü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan ile DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan isimlerden Yakup Danış adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer isimler çıkarıldıkları "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nden yapılan yazılı açıklamada Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın da "terör örgütü propagandası yapmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyşleri kanununa muhalefet" suçlarından sevk edildiği Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı bildirildi.

Bakanlık, geçici tedbir olarak Sarıyıldız'ın görevden uzaklaştırılmasına yerine ise Belediye Başkanvekili olarak Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in görevlendirilmesine karar verdi.

ZEYİT ŞENER KİMDİR?

1975 tarihinde Antalya'nın Akseki İlçesi Kuyucak Köyünde doğan Kaymakam Zeyit ŞENER, ilk ve orta öğrenimini memleketinde, lise öğrenimini ise Antalya Yavuz Selim Lisesinde okuyarak 1992 yılında mezun oldu.

1993-1997 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1998 yılında T.C. Maliye Bakanlığında memuriyete başlayan Kaymakam Zeyit ŞENER, 1 Haziran 2000 yılında Aksaray Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine adım attı.

Sivas Ulaş ilçesi ile Kayseri Alkışla ilçelerinde Kaymakam vekillikleri, Milli Güvenlik Akademisi Eğitimi, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve kurslarından sonra sırasıyla Sinop Dikmen Kaymakamlığı, Bayburt Demirözü Kaymakamlığı, Erzurum Aşkale Kaymakamlığı, Denizli Serinhisar Kaymakamlığı, Manisa Gölmarmara Kaymakamlığı ve İstanbul Güngören Kaymakamlığında görev yaptı. 12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile ilçemiz Kaymakamlığına atanan Zeyit ŞENER 26.08.2022 tarihinde Akdeniz Kaymakamı olarak görevine başlamıştır.

İyi derecede İngilizce bilmekte olan Kaymakam Zeyit ŞENER evli ve iki çocuk babasıdır.