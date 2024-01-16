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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi’nde çalışmalara devam ediyor. Falezlerin üstünde yapımı süren seyir terasıyla hem Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmasında ortaya çıkarılan kalıntı ve eserler sergilenecek hem de muhteşem Akdeniz manzarası izlenebilecek.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin, Antalya’nın önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi’ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlattığı arkeolojik kazı çalışmaları sonunda bölgede antik dönem kalıntıları ve yapıları ortaya çıkmıştı.

ANTİK HAMAM, MOZAİKLER VE 94 YILLIK FABRİKA

Hıdırlık çevresinde uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü kazı çalışmalarında kentin önemli sanayi yapılarından 94 yıllık buz fabrikası, antik hamam kalıntıları, mozaikler ve kale suru kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, ortaya çıkarılan tarihi alanı yerli ve yabancı ziyaretçilerin gezebilmeleri için ‘Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi’ yapımına başladı.

RESTORASYON VE ARKEOLOJİK KAZILAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında

alanda çelik konstrüksiyon döşeme için betonarme ve kuru duvar imalat çalışması devam ediyor. Ahşap ve cam zemin kaplamaları altyapısında yer alan taşıyıcı kolonların çelik imalat montajları yapılıyor. Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde sürdürülen proje kapsamında kazı sonrasında ortaya çıkan tarihi kalıntıların koruma-onarım (konservasyon) çalışmaları da devam ediyor.

FALEZLER ÜSTÜNDE TARİH VE SEYİR KEYFİ

Antalya’ya kazandırılarak yeni bir cazibe merkezi olacak seyir terası projesi ile alanda bulunan antik dönem kalıntılar ile diğer yapı kalıntılarının zemin altında kalan kısımlarının yürüyüş yolu kotundan cam yüzeylerle izlenmesi sağlanacak. Ayrıca projede muhteşem Akdeniz manzarasının izlenmesine imkan veren ahşap yürüme yolları da yer alıyor.