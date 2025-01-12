Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de; PNS YAMAMA, TCG BÜYÜKADA ve TCG DERYA ile icra edilen seyir ve gemicilik eğitimlerinden görüntüler paylaştı.ANKARA (İGFA) - Doğu Akdeniz'de yürütülen Akdeniz Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’de; PNS YAMAMA, TCG BÜYÜKADA ve TCG DERYA ile icra edilen seyir ve gemicilik eğitimlerinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1878383720295457246

Bakanlık, dost ve kardeş Pakistan gemisi PNS YAMAMA korveti, MAVİ VATAN-2025 Tatbikatı ile iştirakli TURGUTREİS-11 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz’de yürütülen Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na destek sağlamayı sürdürdüğü kaydedildi.