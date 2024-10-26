Mersin Büyükşehir Belediyesi, Climate Change Adaptation Grant Programme (CCAGP) Hibe Programı’nda hibe aldığı, ‘İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç’ projesi kapsamında İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen ‘Akdeniz’e Kıyısı Olan Kentlerin İklim Değişikliğine Uyum Çalıştayı’na katıldı. Çalıştayda; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Med Cities (Akdeniz Kentler Birliği), Saray Bosna Belediyesi, Ürdün Belediyesi, Valencia Belediyesi, Ankona Belediyesi, Montpellier Belediyesi, Tiran Belediyesi ve Roma Belediyesi temsilcileri yer aldı.MERSİN (İGFA) - Açılış konuşmalarını Barcelona Metropol Bölgesi Başkan Yardımcısı Elisenda Alamany, Med Cities Genel Sekreteri Josep Canals, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Dr. Bülent Halisdemir’in gerçekleştirdiği toplantıda; artan sıcaklıklar, sıcak hava dalgaları, şiddetli yağışlar, sel ve kıyı erozyonu gibi Akdeniz kentlerinin paylaştığı sorunlar dile getirildi. Bu kapsamda Med Cities ağının bir parçası olup aynı sorunları yaşayan üye şehirlerden 15 uzman, iklim krizine uyum sağlamak için şehirlerinde uyguladıkları çözümleri aktardı.

Çalıştayın birinci gününde uzmanlar; iklim değişikliğine karşı kıyı direncinin artırılması ve ekosistemlerin restorasyonu, şehirlerde kentsel planlama, sürdürülebilir hareketlilik, yeşil ve kilit altyapılar ana temaları çerçevesinde fikir alışverişinde bulundu.

Çalıştayın 2. gününde ise Atık Su Rejenerasyon (Yenilenme) Tesisi’ne saha ziyareti düzenlendi ve burada su kıtlığıyla mücadele etmek için, Barcelona'da atık suyun yeniden üretilmesi ve kullanılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgiler ve veriler aktarıldı. Ayrıca Llobregat Nehri'ne de bir saha ziyareti gerçekleştirilip; nehrin iyileştirilmesi ve çevrenin korunmasına odaklanan ekolojik restorasyon, erişilebilirlik ve sosyal katılımı vurgulayan projeler hakkında detaylı bilgi verildi.