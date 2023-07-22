“Denizde yüzmek tüm kadınların da hakkı” diyen muhafazakar tatil tesisleri, İslam inancına uygun bir tatil deneyimi yaşamak isteyen tesettürlü kadınlara ve ailelerine mavi yolculuk hizmeti sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki İslami otel konseptinin öncülerinden, Antalya’da İslami usullere göre işletilen Grand Akca Oteli’nin sahibi Ersin Erdoğan, İslami mavi yolculuk hakkında şu bilgileri verdi: “İslami mavi yolculuk, İslam inancı ve prensiplerine uygun olarak düzenlenen günübirlik deniz seyahatleridir. İslami mavi yolculuklar, tesettürlü kadınların hem deniz tatilinin keyfini çıkarmasını hem de İslam inancının gerektirdiği değerleri korumasını sağlar.

TEKNENİN KAPTANI KADIN

Kaptanı ve mürettebatı kadın olan teknelerimiz, yatlarımız, misafirlerimizi alarak Akdeniz’e açılır. Gözlerden uzak koylara demir atarak, tesettürlü kadın misafirlerimizin dilediği gibi yüzmesine, güneşlenmesine imkan tanır.

KAPTAN ERKEK İSE..

Kaptanlar genelde erkektir. Her zaman kadın kaptan bulunamayabiliyor. Bu durumda tüm personel kadın olacak şekilde erkek kaptan, misafirlerimizi uygun bir koya götürüyor. Erkek kaptan başka bir deniz aracıyla kıyıya dönüyor. Erkek kaptan, belirlenen saatte tekneye giderek misafirlerimizi tekrar kıyıya getiriyor.

TEKNELERİMİZ SADECE HELAL TUR YAPIYOR

Mavi yolculuk için kullandığımız teknelerimiz sadece helal tur yapıyor. Misafirlerimizi, alkol ikram edilen bir tura katılmış bir tekne ile mavi yolculuğa çıkarmıyoruz. Çünkü hassas misafirlerimiz, üç saat önce alkol ikram edilen bardağa konulan meyve suyunu içmek istemiyor. İkram edilen tüm yiyeceklerimiz de helal sertifikalı.

TEKNEDE NAMAZ

Teknelerde namaz kılmak için alan ve seccade mevcut. Misafirlerimiz akıllı telefonlarından Kıble’yi bularak ibadetlerini yapabiliyor.

KARMA MAVİ YOLCULUK

Karma mavi yolculuk hizmetimiz de var. Ancak mayo ve bikini ile ya da yarı çıplak güvertede dolaşmak gibi hareketlere izin verilmiyor. Bu yolculukta, erkekler ve kadınlar tesettüre uygun deniz kıyafetleriyle denize girebiliyor.”